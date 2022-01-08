Минздрав Израиля обнародовал статистику по COVID-19

В министерстве здравоохранения обновили статистку по коронавирусу в Израиле.

Около 18 780 новых случаев заболевания COVID-19 было выявлено в Израиле в пятницу, сообщило Министерство здравоохранения в субботу вечером.

Об этом пишет JPost.

Процент положительных результатов тестов составляет 9,48% из 200 365 тестов.

В настоящее время 172 пациента находятся в тяжелом состоянии, из них 49 на аппаратах искусственной вентиляции легких и 15 подключены к аппаратам ЭКМО.

Число умерших составляет 8 259 человек.

Ранее редакция Курсора сообщала, что о конце пандемии в 2022 году также высказались и во Всемирной организации здравоохранения.

Также мы писали, что ученые обнаружили необычный симптом у больных штаммом Омикрон.

Еще напомним, что ученые рассказали, почему люди могут месяцами болеть коронавирусом. Как рассказала Юстина Ферт-Бобер, которая также занималась исследованием, это делает инфекцию коронавируса уникальной. Из-за формирования аутоантител человек может болеть куда дольше, чем другими заболеваниями со схожими симптомами.

Ранее Курсор сообщал, что ученые определили, почему вакцина против COVID-19 не всегда эффективна. Исследователи из Утрехтского университета в Нидерландах показали, что иммунная система каждого человека уникальна, поэтому инфекция переносится по-разному и действие вакцины также отличается.

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