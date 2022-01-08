Назвали симптомы штамма Омикрон, которые легко спутать с другими болезнями

Симптомы этого штамма нетипичны, но их можно спутать с другими заболеваниями.

Штамм «Омикрон» стремительно распространяется по планете. Многие страны снова усилили карантинные ограничения из-за новой разновидности заболевания. У этого варианта, кроме специфических симптомов коронавируса, наблюдаются и другие признаки, которые легко можно спутать с проявлениями других заболеваний. Об этом пишет Express.

Как утверждают медики, в отличии от других штаммов коронавируса, у Омикрона есть свои уникальные симптомы. Они нетипичны, но их можно спутать с другими заболеваниями.

Большинство штаммов коронавируса проявляется такими симптомами: высокая температура, непрерывный кашель, потеря или изменения обоняния и вкуса.

При «Омикроне» пациенты отметили появление и других признаков: тошнота и потеря аппетита.

Как рассказал профессор генетической эпидемиологии Королевского колледжа Лондона Тим Спектор, у многих пациентов первыми признаками заболевания стали тошнота, небольшая температура, боли в горле и головные боли.

В более тяжелых случаях при заражении штаммом «Омикрон» наблюдалась рвота. Также характерными признаками Омикрона является кашель, усталость, заложенность носа и насморк.

Единственный способ подтвердить или опровергнуть заражение коронавирусом – это ПЦР-тест. Так как этот метод исследования нацелен на несколько частей вирусного генома, то заражение Омикроном он также покажет.

Кроме того, по словам исследователей, штамм «Омикрон» более мягкий, чем вирус штамма «Дельта». У инфицированных на 40-70% меньше шансов попасть в больницы.

В немедленной госпитализации нуждается около 15-20% пациентов, у которых диагностирован Омикрон. Самая большая опасность этого вируса – он распространяется с угрожающей скоростью.

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