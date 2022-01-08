Названа эффективная диета для защиты от COVID-19

Итальянские ученые пришли к выводу, что питание, основанное на принципах средиземноморской диеты, может стать новой стратегией предотвращения распространения коронавируса и снижения количества тяжелых случаев болезни. Соответствующая статья была опубликована в журнале Medicina, — сообщает News Medical.

Ученые из Университета Magna Græcia в Катандзаро и Европейского института онкологии в Милане обработали данные европейских исследований и обнаружили, что смертельные случаи, связанные с COVID-19, и соблюдение средиземноморской диеты в 23 странах имеют значимую отрицательную корреляцию.

Средиземноморская диета – это тип питания, в основе которого высокое потребление нерафинированных злаков, фруктов, овощей, бобовых и оливкового масла, умеренное употребление молочных продуктов и вина и низкое потребление мяса.

Как отметили авторы работы, несмотря на то, что ни один продукт питания не способен предотвратить или вылечить COVID-19, в средиземноморской диете есть множество продуктов и питательных веществ, которые могут снизить восприимчивость к коронавирусу или уменьшить тяжесть заболевания.

Благоприятный эффект такого типа питания связывают с обилием здоровой пищи с высоким содержанием клетчатки, полиненасыщенных жирных кислот, минералов, витаминов, полифенолов и антиоксидантов.

В то же время, в ней мало жирной пищи с высоким содержанием крахмала, рафинированного сахара и трансжиров.

Ученые уверены, что диета, основанная на естественных продуктах, в сочетании с отказом от курения и регулярной физической активностью может существенно снизить восприимчивость к SARS-CoV-2.

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