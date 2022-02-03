Названа первая страна в Европе, в которой начнут лечить коронавирус таблетками

Первые 10 тысяч доз Paxlovid от Pfizer появятся во французских аптеках уже на этой неделе и будут рекомендованы к применению взрослым, у которым нет риска появления осложнений.

На этой неделе во Франции таблетки Paxlovid компании Pfizer начнут применять для лечения коронавируса.

Об этом сообщит Associated Press.

Этот препарат является первым лекарством, одобренным в ЕС для лечения вирусных респираторных заболеваний. Первые 10 тысяч доз Paxlovid поступят во французские аптеки в эту пятницу.

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) рекомендует препарат для применения взрослым, которым не требуется подключение к аппарату ИВЛ и нет риска осложнений.

На прошлой неделе EMA одобрила применение Paxlovid в ЕС, после того как в декабре препарат был одобрен в США и Великобритании.

Аналогичный противовирусный препарат от компании Merck будет одобрен в ближайшее время. Производители обоих препаратов утверждают, что они эффективны против штамма Omicron.

Курсор ранее писал, что врачи назвали симптомы Омикрон, на которые стоит обратить внимание. Симптомы нового штамма немного отличаются — заложенность носа, боль в горле — и потому, что его еще нельзя конкретно идентифицировать с помощью домашних тестов, которые просто сообщают или человек инфицирован Covid-19.

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