Названа первая страна в Европе, в которой начнут лечить коронавирус таблетками

На этой неделе во Франции таблетки Paxlovid компании Pfizer начнут применять для лечения коронавируса.
Об этом сообщит Associated Press.
Этот препарат является первым лекарством, одобренным в ЕС для лечения вирусных респираторных заболеваний. Первые 10 тысяч доз Paxlovid поступят во французские аптеки в эту пятницу.
Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) рекомендует препарат для применения взрослым, которым не требуется подключение к аппарату ИВЛ и нет риска осложнений.
На прошлой неделе EMA одобрила применение Paxlovid в ЕС, после того как в декабре препарат был одобрен в США и Великобритании.
Аналогичный противовирусный препарат от компании Merck будет одобрен в ближайшее время. Производители обоих препаратов утверждают, что они эффективны против штамма Omicron.
Курсор ранее писал, что врачи назвали симптомы Омикрон, на которые стоит обратить внимание. Симптомы нового штамма немного отличаются — заложенность носа, боль в горле — и потому, что его еще нельзя конкретно идентифицировать с помощью домашних тестов, которые просто сообщают или человек инфицирован Covid-19.
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