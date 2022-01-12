Необычная сыпь и потеря аппетита: названы редкие симптомы штамма Омикрон

Симптомы заражения штаммом коронавируса «Омикрон» значительно отличаются от более ранних вариантов COVID-19.

По словам британского врача общей практики Дэвида Ллойда, около 15% детей с диагностированным «Омикроном» жалуются на необычную сыпь. По его словами, этот симптом на ранних стадиях заболевания так же, как и головная боль, усталость и потеря аппетита, важен для диагностики, передает sud.ua.

«Будем надеяться, что «Омикрон» не так опасен, как «Дельта», и надеемся, что мы сможем победить. Но настало время для беспокойства», — заявил он Sky News.

С течением пандемии специалисты в области здравоохранения выявили несколько основных признаков, характерных для больных COVID-19. В список наиболее важных симптомов были включены потеря или изменение обоняния, непрерывный кашель и высокая температура. По мере появления новых штаммов клиническая картина у заболевших изменилась: в частности, потеря вкуса и запаха ушла на второй план, также врачи констатировали, что у заразившихся не всегда проявляется кашель.

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