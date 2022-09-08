Неврологи выяснили, что риски психоза и деменции остаются высокими 2 года после COVID-19

Исследователи сравнили частоту 14 неврологических и двух психиатрических диагнозов среди более чем 1,25 миллиона человек с диагнозом COVID-19.

Исследователи из Оксфордского университета и Оксфордского центра биомедицинских исследований при Нацинституте исследований в области здравоохранения и ухода (NIHR) показали, основываясь на данных 1,25 миллиона человек, что слабоумие, мозговой туман и некоторые другие психические расстройства распространены у людей, которые вылечились от COVID-19.

Исследование было опубликовано в The Lancet Psychiatry.

Было показано, что существует высокий риск выявления деменции, судорог или «мозгового тумана» в течение двух лет после заражения. И наоборот, риск тревоги и депрессии снижается в течение двух месяцев после COVID-19 и не более распространен в течение всего 2-летнего периода, чем после других респираторных инфекций.

Дети подвергались более низкому риску большинства психических и неврологических расстройств после COVID-19, чем взрослые, и не подвергались большему риску тревоги или депрессии, чем дети с другими респираторными инфекциями. Однако, как и у взрослых, у выздоровевших от COVID-19 детей чаще диагностировали судороги и психотические расстройства.

Все риски были выше у тех, кто переболел дельта- или омикронным вариантом коронавируса.

Авторы не оценили, насколько тяжелыми или длительными были нарушения, были ли люди вакцинированы, а также неясно, когда именно у людей развилось заболевание.

Также «Курсор» делился советами для снижения риска деменции.