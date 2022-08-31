Врач рассказал, как снизить риск деменции

Согласно информации ВОЗ, во всем мире более 55 миллионов человек имеют болезнь Альцгеймера, а также прогнозируется рост этих показателей. Полностью предотвратить это заболевание нельзя, но все же можно попробовать снизить риски.

Об этом сообщает Mayo Clinic.

«Существует больше дюжины факторов риска, на которым людям стоить обратить внимание. Сюда входят АД, курение, ожирение и диабет. Сон также является важнейшим фактором. С возрастом многие люди испытывают трудности со сном по разным причинам», – поделился Петерсен.

По словам врача, если человек злоупотребляет алкогольными напитками, дышит загрязненных воздухом или потерял слух – ему следует решить хотя бы одну из перечисленных проблем, что уже снизит риск появления когнитивных расстройств.

Кроме этого, нужно помнить о важности физической, социальной и интеллектуальной активности. Петерсен рекомендует уделять внимание спорту, чтению хороших книг, встречам с близкими и новым знакомствам, а также не забывать проверять слух. Благодаря соблюдению этих простых правил человек может значительно уменьшить вероятность развития деменции.

Кстати, недавно ученые из Аризонского Университета нашли интересную взаимосвязь между долгим нахождением перед телевизором и деменцией. Оказалось, что подобное времяпровождение способствует возникновению деменции, а вот работа за компьютером или обычные видеоигры не наносят столь существенный урон здоровью. Чем это обусловлено – читайте в нашем материале.

Также эксперты поделились советами для тех, кому за 85 лет. По их словам, благодаря некоторым простым действиям можно продлить жизнь, о чем подробнее узнайте здесь.

Помимо этого, медики назвали продукты, которые вызывают скачки уровня сахара в крови.