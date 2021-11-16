Врачи выявили новое осложнение после коронавируса

Не смотря на то, что Covid-19 является распираторной инфекцией, его последствия могут задеть любой орган. Статистика показывает, что 50% людей, которые болели коронавирусом, подвержены появлению осложнений, а в их числе — герпес.

Так утверждает доктор медицинских наук Андрей Волянский.

Герпес -вирусная патология, при которой на коже и слизистых оболочках образуются высыпания в виде пузырьков. Они появляются группами и достигают в диаметре 2-3 сантиметров.

Состояние после болезни врачи называют постковидным и оно может стать причиной не только вирус герпеса, но и провоцировать хроническую усталость, длительную лихорадку, нарушение сна, внимания, а также потерю вкуса и обоняния. Особенно тяжелые последствия вирус несет для тех, кто переболел в тяжелой форме — от воспаления сердечной мышцы, аритмии, до нарушения печени и отказа почек.

В мировой практике пока нет четкого объяснения этому явлению. Гипотеза, разработанная в лаборатории реабилитации и иммунологии Института Ильи Мечникова, которую я возглавляю, заключается в том, что это активация вируса герпеса, который постоянно присутствует в организме человека

Доктор акцентирует внимание на том, что коронавирус может активировать не только один вид герпеса, а сразу несколько. Не смотря на то, что семейство герпеса насчитывает около 100 видов, 8 из них являются вирусами человека. Удивительно то, что некоторые люди могут прожить всю жизнь не ощущая последствия. В то время как другие имеют проблемы со здоровьем, которые невозможно диагностировать верно.

Напомним, что ранее Курсор писал, что медики рассказали, какие осложнения возможны после третьей дозы вакцины.

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