Новые исследования: бустерная доза вакцины против COVID замедляет выздоровление

К удивительным результатам привели исследования английских ученых. Оказалось, что люди с тремя дозами прививки от COVID дольше являются заразными и дольше выздоравливают.

В Великобритании проводилось исследование, которое показало значительное замедление процесса выздоровления у людей, получивших третью дозу вакцины (бустер) против COVID. Также эти люди дольше являются переносчиками инфекции, чем люди, вообще не получившие вакцинацию.

Результаты исследования опубликованы в New England Journal of Medicine (NEJM).

Врачи в рамках эксперимента брали мазки у инфицированных людей постоянно в течение двух недель до тех пор, пока репликация вируса не прекращалась.

Опыты показали, что через 5 дней после заражения менее 25% невакцинированных людей оставались заразными аз числа привитых — около 70% были носителями жизнеспособных вирусных частиц. Также 50% людей, получивших 1-2 дозы вакцины, были заразны.

Удивителен тот факт, что через 10 дней после инфицирования 31% привитых людей все еще были носителями живого, культивируемого вируса, а из невакцинированных — только 6%.

Другими словами, люди, получившие третью прививку не только дольше выздоравливают, но и в 5 раз чаще останутся заразными через 10 дней после заражения.

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