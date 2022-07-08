Коронавирус в Израиле, возможно, идет на спад: количество тяжелобольных уменьшается

Сегодня, 8 июля, Министерство здравоохранения обнародовало новую статистику по заболеваемости в Израиле.

Согласно данным, за минувшие сутки было сделано 36 291 теста. Индекс заражаемости (число людей, которых может заразить один человек с COVID до того, как его изолировали)- 1,02. С начала пандемии было выявлено 4 431 221 заразившихся коронавирусом. В настоящий момент заражены 69 176 человек.

В больницы госпитализировано 1 131 человека. Состояние 363 пациентов оценивается как тяжелое, 59 пациентов подключены к ИВЛ.

С начала эпидемии в Израиле от коронавируса умерли 11 056 человек.

По данным Минздрава на 8 июля, первую дозу вакцины от COVID-19 получили 6 712 974 человек, вторую дозу — 6 146 238 человек, третью дозу — 4 502 983 человек, четвертую дозу — 832 485 человек.

В ведомстве заявили, что в Израиле началась новая волна эпидемии коронавируса. Кроме этого, возобновляют работу коронавирусные отделения в больницах.

Ранее Курсор писал, что в Израиле могут ввести масочный режим в помещениях. Глава оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, профессор Салман Зарка призвал общественность носить маски для лица, находясь в закрытых помещении, и сказал, что официальные лица встретятся в ближайшие дни, чтобы рассмотреть вопрос о том, чтобы ввести обязательный масочный режим в помещениях.

Курсор писал ранее, что по словам Моше Фейглин, израильтяне младше 30 лет должны избегать вакцины от COVID-19 «как огня».

Также Курсор сообщал, что в Израиле вводят новую COVID-политику для возвращающихся в страну граждан. Новая политика вводится на фоне продолжающегося роста числа случаев заболевания коронавирусом в Израиле.

В Израиле утвердили правила самостоятельного тестирования на COVID-19. Комитет Кнессета по здравоохранению утвердил правила, признающие самостоятельные тесты на антиген и ПЦР, проводимые не выходя из дома или в специальных центрах тестирования на COVID-19.

Наша редакция писала, что израильские ученые выяснили, как появляются новые варианты COVID-19. Новое израильское исследование показывают, что у пациентов с ослабленным иммунитетом, страдающих хроническими инфекциями COVID, возникают мутировавшие варианты.

Также сообщалось о девяти симптомах Омикрона, поражающих полностью вакцинированных.

Напомним, что Moderna заявила, что ее новая вакцина дает восьмикратную защиту от COVID.