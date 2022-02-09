Нью-Йорк отменит обязательное ношение масок в помещении

Однако маски по-прежнему будут требоваться во многих местах, в том числе в медицинских учреждениях и школах. Губернатор Нью-Йорка заявила, что хотела бы увидеть улучшение показателей вакцинации детей.

Губернатор Нью-Йорка Кэти Хочул объявила, что штат прекращает действие правила по борьбе с вирусом COVID-19, требующего закрывать лицо в большинстве закрытых общественных помещений, но сохранит правила в школах.

Об этом пишет Times Of Israel.

Правило, требующее закрывать лицо в большинстве закрытых общественных помещений, таких как продуктовые магазины, магазины и офисы, был введен 10 декабря, когда разновидность вируса Омикрон начала заражать огромное количество жителей Нью-Йорка.

Выступая из своего офиса в Нью-Йорке, Хочул сказала, что с тех пор уровень заболеваемости снизился до такого уровня, что можно отменить приказ.

«Учитывая снижение числа случаев, учитывая снижение числа госпитализаций, мы чувствуем себя комфортно, отменяя это распоряжение, которое вступит в силу завтра», — сказала Хочул.

Курсор ранее писал, что медики выяснили, дефицит какого витамина повышает тяжесть коронавируса. Ученые рассказали, как болеют люди с низким и оптимальным уровнем витамина D. Они также констатировали очевидную корреляцию между его дефицитным состоянием и смертностью. По словам медиков, это еще раз доказывает важность сбалансированного питания и получения полного спектра витаминов во время пандемии.

Кроме того, медики рассказали, кому грозит тяжелый Омикрон. Острая пневмония и тяжелое течение заболевания проявляется у пожилых пациентов, которые вакцинировались давно. Медики констатируют: госпитализированные пациенты становятся все старше, и у них развиваются тяжелые симптомы

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