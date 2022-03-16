Объявлены новые коронавирусные правила в Израиле

Беннет и Горовиц заявили, что в Израиле останется требование на ношение масок в общественных местах, так как в стране может появиться новый более опасный штамм.

Правительство Израиля решило занять выжидательную позицию в связи с тревожным ростом числа случаев заболевания COVID в Азии и Европе, но заявляет, что новый опасный штамм может привести к новой волне заражений.

Премьер-министр Нафтали Беннет и министр здравоохранения Ницан Горовиц объявили, что требования о ношении защитных масок будут действовать до Песаха, по крайней мере, в связи с опасениями появления нового штамма.

Чиновники также проверят запасы вакцин и лекарств «в преддверии возможного появления тяжелого штамма коронавируса, если таковой будет обнаружен», говорится в заявлении правительства.

О других серьезных изменениях не сообщается.

Число случаев заболевания коронавирусом в Израиле остается относительно высоким — около 5 800 новых случаев ежедневно, согласно семидневному скользящему среднему показателю. Более 300 человек остаются в больнице в тяжелом состоянии.

Согласно данным Министерства здравоохранения, опубликованным в среду вечером, число умерших составляет 10 405 человек.

«Курсор» писал ранее, что минздрав заявил, что у двух пассажиров в аэропорту Бен-Гурион обнаружен новый штамм коронавируса. В министерстве уточнили, что в обоих случаях пассажиры страдали лишь легкими симптомами лихорадки, головной и мышечной болью и в специальной медицинской помощи не нуждались.