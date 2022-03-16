Минздрав: у двух пассажиров в аэропорту Бен-Гурион обнаружен новый штамм коронавируса

«Министерство здравоохранения продолжает следить за ситуацией и будет обновлять информацию по мере необходимости», — говорится в официальном сообщении.

Министерство здравоохранения объявило сегодня утром, что новый штамм коронавируса, представляющий собой комбинацию Omicron и BA2, был обнаружен у двух пассажиров, недавно вернувшихся в Израиль через аэропорт Бен-Гурион.

В министерстве уточнили, что в обоих случаях пассажиры страдали лишь легкими симптомами лихорадки, головной и мышечной болью и в специальной медицинской помощи не нуждались.

При этом Минздрав следит за развитием заболеваемости в разных уголках мира. Вчера число подтвержденных случаев в Китае подскочило до более чем 5000 случаев в день — это самый высокий показатель, зарегистрированный в стране с начала 2020 года в городе Ухань.

По состоянию на вчера случаи заражения выявлены в 21 провинции страны, в том числе в Пекине и Шанхае. Волна в Китае началась в начале этого месяца в нескольких провинциях, и за ней стоит вариант Омикрон, который заменил Дельту в качестве доминирующего штамма в Китае.

По словам экспертов, в Китае распространены как исходный Омикрон, так и субштамм BA2, который впервые был обнаружен в январе и, согласно предварительным исследованиям, на 30 процентов более заразен, чем Омикрон.

BA2 сегодня составляет пятую часть случаев заражения, и до сих пор неизвестно, вызывает ли он более тяжелое заболевание, чем Омикрон.

Кстати, по данным Министерства здравоохранения, сегодня утром в Израиле насчитывается 37 557 активных пациентов с коронавирусом, из которых 335 находятся в критическом состоянии, а 151 находится на ИВЛ. За прошлые сутки ковидом заразились 6310 человек.

Как ранее писал Курсор, в Израиле обнаружен новый комбо-штамм COVID-19 Дельтакрон.