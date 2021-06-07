ООН: По всему миру вырос уровень агрессии против медиков из-за пандемии COVID-19

В ООН заявили, что по всему миру медики начали сталкиваться с агрессией в свою сторону из-за пандемии COVID-19.

В ООН опубликовали отчет, согласно которому, сотни медицинских работников, лечащих пациентов с COVID-19 по всему миру, испытали словесное и физическое насилие.

Отмечается, что на фоне появления новых штаммов коронавируса, количество агрессии в сторону медицинских работников будет расти.

По словам специального докладчика ООН Тлаленг Мофокенг, нападения «обескураживают и разочаровывают». Она сказала, что насилие в отношении медицинского персонала — не новость, но коронавирус только усугубил ситуацию.

«Там, где правительство терпит неудачу, именно медицинские работники берут на себя ответственность и следят за тем, чтобы системы здравоохранения не рушились», — сказала она.

Согласно последним данным Международного комитета Красного Креста (МККК), с февраля по декабрь прошлого года было зарегистрировано 848 инцидентов с применением насилия, связанных с Covid-19. Это число, вероятно, лишь верхушка айсберга», — сказал Мацей Польковски, руководитель инициативы «Здравоохранение в опасности» МККК. По его словам, многие инциденты остаются незамеченными.

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