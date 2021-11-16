От каких продуктов нужно отказаться во время COVID-болезни

Диетолог рассказал, что для быстрой поправки при вирусных болезнях важно отказаться от красного мяса.

Во время COVID-19 и других вирусных инфекций лучше отказаться от красного мяса, а именно – баранины, свинины, говядины. Об этом рассказал диетолог Борис Скачко, пишет УНН.

«Все зависит и от степени повышения температуры. Тут вопрос не в энергии, а в способности человека охлаждаться, потому что прежде чем человек погибнет от интоксикации он может значительно быстрее погибнуть от перегревания», — пояснил он.

Диетолог считает, что во время температуры у человека очень слабая иммунная система и добивать ее красным мясом нельзя.

«Если человек в обычном рационе может есть все, что переваривается, то если он заболел и температура поднялась выше 38 градусов, то здесь ему нужно исключить из рациона красное мясо (баранину, свинину, говядину). Потому что оно, кроме того, что тяжело переваривается, оно еще и плохо в этих условиях для иммунной системы. В обычных условиях тяжело избавляться от продуктов неполного переваривания, то есть красного мяса», — добавил Скачко.

А вот если температура ниже 38, она не эффективна, вот здесь можно добавить в рацион рыбу, птицу и кисломолочные продукты, температура поднимется, и иммунная система заработает лучше, считает диетолог. Он также добавил, что жаропонижающие средства лучше заменить водой, поскольку подобные препараты могут привести к значительным осложнениям.

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