Pfizer обратились к FDA с просьбой разрешить вакцинацию для детей до 5 лет

Во вторник компания Pfizer обратилась к США с просьбой разрешить сверхнизкие дозы своей вакцины против COVID-19 для детей младше 5 лет, что потенциально открывает возможность для самых маленьких американцев начать получать прививки уже в марте.

Дети до 5 лет единственная группа, которая еще не имеет права на вакцинацию от коронавируса. Несморя на то, что многие родители давно требуют начать вакцинацию детей.

Об этом сообщает The Yeshiva World.

Доктор Дайан Хес, который ведет педиатрическую практику в Нью-Йорке, сообщил, что родители чаще всего задают именно этот вопрос.

Pfizer давно планирует начать вакцинацию детей в возрасте от 6 месяцев. Компания заявила, что начала подавать свои данные в FDA.

Однако до сих пор не известно сколько прививок потребуется детям. Две маленькие дозы оказались сильными для младенцев, но их достаточно для дошкольников .Компания сейчас тестирует третью дозу.

Это означает, что FDA может рассмотреть вопрос о разрешении двух прививок на данный момент, а третья прививка может быть одобрена позже, если исследование подтвердит это.

Генеральный директор Pfizer Альберт Бурла заявил в своем заявлении, что ученые компании считают, что этой возрастной группе в конечном итоге потребуются три дополнительных прививки с низкими дозами, но действия FDA теперь могут позволить родителям начать процесс вакцинации, ожидая окончательного решения.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что врач рассказал об опасности насморка при штамме Омикрон.

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