Почему во время коронавируса пропадает запах и вкус — исследование

Группа исследователей определила генетический фактор риска, который увеличивает вероятность того, что человек потеряет обоняние или вкус после заражения COVID-19, на 11 процентов.

Новое исследование предполагает, что существует генетический фактор, который увеличивает вероятность того, что кто-то потеряет обоняние или вкус после заражения COVID-19 .

Группа исследователей определила генетический фактор риска, который увеличивает вероятность того, что человек потеряет обоняние или вкус после заражения COVID, на 11 процентов.

В исследовании также отмечается, что женщины на 11 процентов чаще, чем мужчины, сообщают таких симптомах после заражения вирусом. Семьдесят три процента людей, которые пострадали от потери вкуса и запаха, были в возрасте от 26 до 35 лет.

Затем команда провела исследование генома тех, кто сообщил о симптоме, и тех, кто сообщил, что у них его нет. Исследователи обнаружили участок рядом с двумя генами — UGT2A1 и UGT2A2, связанными с потерей вкуса и обоняния во время приступа COVID-19. Исследователи отметили, что исследование имело некоторые ограничения, в том числе предвзятое отношение к людям европейского происхождения. Ученым необходимы дополнительные исследования, так как результаты исследования могут помочь им лучше понять, почему некоторые люди, заразившиеся вирусом, теряют одно или оба чувства.

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