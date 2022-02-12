Почти треть людей старше 65 лет имеют осложнения после Covid-19 — исследование

У многих пациентов возникли осложнения, затрагивающие жизненно важные органы, такие как сердце, почки, легкие и печень. В последствии этого многим потребовалась медицинская помощь.

В новом исследовании, изучался риск постковидных заболеваний. Было установлено, что почти каждый третий взрослый в возрасте 65 лет и старше, заразившийся в 2020 году, получил как минимум еще одного новое заболевание.

У многих пациентов возникли осложнения, затрагивающие жизненно важные органы, такие как сердце, почки, легкие и печень. Сообщалось также об осложнениях психического здоровья.

В общей сложности в исследование были включены данные по 133 366 лицам в возрасте 65 лет и старше, зарегистрированным в Medicare Advantage. У всех пациентов был диагностирован COVID-19 до 1 апреля 2020 года.

Любые новые состояния, появившиеся через 21 день после постановки диагноза COVID-19, регистрировались, чтобы можно было рассчитать избыточный риск по сравнению с данными трех других групп, у пациентов которых не было COVID-19. Три группы включали одну, состоящую из историй болезни пациентов за 2019 год, одну за 2020 год, и еще одну группу, включающую записи пациентов, у которых было диагностировано вирусное заболевание нижних дыхательных путей.

Результаты показали, что у 32 из каждых 100 пациентов с диагнозом COVID-19 в 2020 году развилось как минимум одно новое заболевание, которое заставило их обратиться за медицинской помощью, что на 11% больше, чем в группе без COVID-19 с 2020 года. Наиболее распространенным заболеванием из-за которого пациенты обращались за лечением, была дыхательная недостаточность.

Полученные данные могут помочь врачам и другим ученым, поскольку число выздоровевших пациентов с COVID-19, у которых развиваются новые постковидные заболевания, продолжает расти: «Понимание величины риска наиболее важных клинических последствий может улучшить их диагностику и лечение людей с последствиями после острой инфекции SARS-CoV-2», — говорится в документе. «Кроме того, наши результаты могут помочь поставщикам медицинских услуг и другим ключевым заинтересованным сторонам предвидеть масштабы будущих осложнений со здоровьем и улучшить планирование использования ресурсов здравоохранения».

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что ученые разработали устройство, которое обнаруживает COVID-19 за считанные минуты.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.