Ученые разработали устройство, которое обнаруживает COVID-19 за считанные минуты

Ученые отмечают, что новое устройство можно использовать в аэропортах, клиниках, отделениях неотложной помощи и даже дома.

Согласно статье, опубликованной в научном журнале Nature Biomedical Engineering, группа ученых из Фуданьского университета в Шанхае разработала устройство, которое может обнаружить COVID-19 менее чем за четыре минуты с точностью ПЦР-теста.

«Мы внедрили электромеханический биосенсор для обнаружения SARS-CoV-2 в интегрированное портативное устройство и продемонстрировали, что он может обнаружить РНК вируса в носоглоточных образцах менее чем за четыре минуты», — пишут авторы.

По словам исследователей, в новом устройстве используются микроскопические механические компоненты, которые в сочетании с микроэлектроникой могут преобразовывать механические, химические, биологические или другие сенсорные реакции в электрические сигналы. Устройство может быть подключено к компьютеру или смартфону.

Тест был проведен на 33 пациентах с ранее диагностированным Covid-19 и 54 здоровых пациентах. По данным BGNES, результаты тестирования нового устройства полностью совпадают с результатами, полученными с помощью ПЦР.

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