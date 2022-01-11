Пока Байден наращивает тестирование на COVID, другие страны ослабляют ограничения

Байден сказал, что его администрация заказала 500 миллионов наборов для тестирования

Стремление Белого дома привлечь больше американцев к тестированию на COVID-19 дома связано с тем, что другие страны пересматривают свои меры по борьбе с пандемией и ослабляют ограничения для тех, у кого положительные результаты тестов.

Об этом сообщает newsweek.com.

Министерство здравоохранения и социальных служб (HHS) заявило, что с субботы большинство людей с планами медицинского страхования могут пройти бесплатные безрецептурные диагностические тесты на COVID-19.

Объявленный в декабре президентом Джо Байденом, этот шаг последовал за критикой по поводу длинных очередей за дефицитными наборами для тестирования за пределами аптек и других торговых точек.

Байден также сказал, что его администрация заказала 500 миллионов наборов для тестирования, которые он признал, что хотел бы заказать «два месяца назад», хотя никаких подробностей о том, когда они будут распределены, нет.

4 января пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки спросили, не будет ли слишком поздно развертывание набора для тестирования, чтобы остановить волну Омикрона, которая может достичь пика в середине января и начать снижаться к концу месяца.

Один эксперт сказал, что американцы по-прежнему получат выгоду от увеличения количества наборов для тестирования, даже если они поступят после пика, особенно с учетом прогноза, что болезнь будет сохраняться в течение многих лет.

Ранее Курсор сообщал, что Джо Байден и Владимир Путин провели телефонный разговор.

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