Продукты, которые ускоряют восстановление после коронавируса

Правильное питание с обилием полезных продуктов может в разы ускорить восстановление.

Диетолог Римма Мойсенко рекомендует своим пациентам, перенесшим ковид, налегать на растительную пищу, а особенно полезны ягоды. Они, по словам врача, помогут быстрее восстановиться после перенесенной болезни и поддержат иммунитет. Самыми полезными в данном случае являются ягоды темного окраса.

Об этом пишет healthinfo.ua.

Ягоды, отмечает медик, содержат большое количество витамина С и других антиоксидантов.

О том, что ягоды помогают ускорить окончательное выздоровление и восстановление после ковида, сообщила в интервью врач терапевт, диетолог Римма Мойсенко. Особо полезны после перенесенного заболевания такие антиоксиданты, как полипренолы, полифенолы. Их содержат, к примеру, черноплодная рябина, черная и красная смородина, малина.

Также ягоды несут нутриенты, которые нужны для наших сосудов, сердца, суставов, кожи, пищеварительной системы. Пищевые волокна, витамины, такие как аскорбиновая и фолиевая кислоты, витамин Е, биофлавоноиды, минералы, как калий, кремний – все эти вещества содержатся в составе ягод.

Помимо ягод Мойсенко советует переболевшим налегать на овощи, зелень, ботву. Благодаря им организм получает клетчатку, витамин В9, фолиевую кислоту, дополнительные антиоксиданты. Все это также ускоряет реабилитацию после коронавирусной болезни.

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