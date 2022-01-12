Программа школьной вакцинации закончилась спустя три недели после начала

Всего за три недели в Израиле было вакцинировано более 56 тысяч детей.

Инициатива Израиля о том, чтобы школьные медсестры прививали израильских детей вакциной COVID-19, завершилась во вторник после всего лишь двух с половиной недель реализации, объявила во вторник вечером директор службы общественного здравоохранения д-р Шарон Алрой-Прайс.

Об этом пишет JPost.

Школьным медсестрам, которые обычно прививают детей широко распространенными вакцинами, такими как вакцина против кори, было приказано отложить график прививок от гриппа, кори и паротита в пользу прививок COVID-19. В результате этой программы 56 тысяч детей получили вакцину COVID-19 в школе.

В ходе обсуждения, состоявшегося в комитете по образованию Кнессета, Зива Шталь, директор департамента санитарного просвещения и пропаганды в Министерстве образования, отметила, что вакцины COVID-19 были отменены в пользу ранее запланированных плановых вакцин, добавив, что дети по-прежнему смогут сделать прививку против COVID-19 в других медицинских учреждениях.

Инициатива по вакцинации в школах началась 23 декабря. «Мы стоим на пороге пятой волны пандемии, которая может быть более интенсивной, чем предыдущие», — сказал мэр Тель-Авива-Яфо Рон Хульдаи в заявлении, объявив об инициативе. «Важно, чтобы мы проявили солидарность и личную ответственность, поэтому на этой неделе мы начнем вакцинировать детей в возрасте от 6 лет и старше в школах и в учебное время — как и все остальные детские вакцины, которые делают в школах».

Курсор ранее писал, что эксперты допускают, что обнаружение варианта Дельтакрон связано с ошибкой лаборатории. В понедельник эксперты заявили, что предполагаемая гибридная мутация коронавируса, получившая название «Дельтакрон», которая, как сообщается, обнаружена в кипрской лаборатории, скорее всего, является результатом лабораторной ошибки, а не новым тревожным вариантом.

Кроме того, Pfizer и Moderna готовят вакцину против Омикрона. Бурла говорит, что вакцина также будет нацелена на другие штаммы, циркулирующие в настоящее время. Бурла не знает, есть ли потребность в четвертом бустере, но Pfizer все равно подготовит дозы для стран, которые хотят, чтобы он был готов. Он говорит, что Pfizer проведет эксперименты, чтобы определить, нужна ли еще одна доза.

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