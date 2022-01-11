COVID-19: Карантин для инфицированных сократят с 10 до 7 дней

Карантин для людей, инфицированных коронавирусом, будет сокращен с 10 до 7 дней. Комитет по реагированию на пандемию рекомендовал этот шаг в связи с большим количеством инфекций и меньшей вероятностью передачи вируса через семь дней.

Об этом сообщает jpost.com.

Решение подтвердил генеральный директор министерства здравоохранения профессор Нахман Эш. Ранее уполномоченный по коронавирусу профессор Салман Зарка заявил, что если число пациентов в тяжелом состоянии достигнет 600, может потребоваться полная изоляция. Министерство здравоохранения сообщило, что в воскресенье было зарегистрировано около 32 тысячи новых случаев, что стало новым рекордом.

По последним подсчетам в понедельник, в тяжелом состоянии находились 222 пациента с коронавирусом. В предыдущих волнах были сотни пациентов в тяжелом состоянии, но быстрые темпы роста вызывают тревогу. В прошлый понедельник их было вдвое меньше. На пике третьей волны в январе-феврале 2021 года в тяжелом состоянии находилось около 1200 больных; во время волны Дельты летом их было более 750.

Ранее Курсор сообщал, что ученые назвали предполагаемую причину появления штамма коронавируса Дельтакрон.

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