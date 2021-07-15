Россия хочет запретить въезд в Крым невакцинированным туристам

18:20, Вчера
Коронавирус, Новости СНГ
Крым фото
Крым
Фото: .wikimedia.org

Катастрофический рост числа инфицированных заставляет местные власти аннексированного полуострова идти на радикальные меры.

Власти Крыма рассматривают возможность введения обязательной вакцинации для всех туристов, которые едут на полуостров. Кроме того, рассматривается вопрос введения обязательного  тестирования на COVID-19 для въезжающих лиц. Речь идет о людях, которые планируют заселяться в отели или пансионаты.

Об этом сообщает сказал так называемый министр здравоохранения Крыма Антон Лясковский в эфире телеканала «Россия 24».

Он уточнил, что такая мера коснется туристов, которые планируют заселяться в отели или пансионаты. Есть вероятность, что вскоре без наличия справки о прививках или отрицательного теста, их просто откажутся селить в отель или обслуживать в ресторане.

По его словам, туристы могут вакцинироваться на территории полуострова российскими вакцинами «Спутник V», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона».

Как уже сообщал Курсор, в России вот уже более месяца стремительно растет число больных ковидом. Только за минувшие сутки местные медики констатировали 25 293 новых случаев, при этом 791 человек умер от осложнений и последствий болезни — это максимальное число с начала пандемии. Таким образом, Россия опять обновила печальный рекорд.

Автор материала:
Тали Малкина

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