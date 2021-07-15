Россия хочет запретить въезд в Крым невакцинированным туристам

Власти Крыма рассматривают возможность введения обязательной вакцинации для всех туристов, которые едут на полуостров. Кроме того, рассматривается вопрос введения обязательного тестирования на COVID-19 для въезжающих лиц. Речь идет о людях, которые планируют заселяться в отели или пансионаты.

Об этом сообщает сказал так называемый министр здравоохранения Крыма Антон Лясковский в эфире телеканала «Россия 24».

Он уточнил, что такая мера коснется туристов, которые планируют заселяться в отели или пансионаты. Есть вероятность, что вскоре без наличия справки о прививках или отрицательного теста, их просто откажутся селить в отель или обслуживать в ресторане.

По его словам, туристы могут вакцинироваться на территории полуострова российскими вакцинами «Спутник V», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона».

Как уже сообщал Курсор, в России вот уже более месяца стремительно растет число больных ковидом. Только за минувшие сутки местные медики констатировали 25 293 новых случаев, при этом 791 человек умер от осложнений и последствий болезни — это максимальное число с начала пандемии. Таким образом, Россия опять обновила печальный рекорд.