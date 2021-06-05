С завтрашнего дня 600 тысяч израильских подростков получат право на прививку от COVID-19

Кампания вакцинации начнется с наиболее уязвимых к коронавирусу израильтян.

С воскресенья около 600 000 израильтян в возрасте от 12 до 16 лет смогут получить вакцину против коронавируса.

Об этом пишет Times Of Israel.

Согласно субботним сообщениям, тысячи людей уже записались на прием через организации по поддержанию здоровья (HMO) страны.

Вакцинация подростков началась через шесть месяцев после того, как Израиль начал кампанию вакцинации взрослых и после того, как Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США одобрило вакцину Pfizer-BioNTech для этой возрастной группы.

Организация HMO уже вакцинировала детей младше 16 лет из групп риска и не заметила серьезных побочных эффектов от прививки.

Согласно плану, детям этой возрастной группы, которые подвержены большему риску серьезных симптомов коронавирусной инфекции, будут рекомендованы прививки в первый раунд вакцинации, а также детям, живущим с членами семьи, которые также подвержены риску серьезного заболевания.

Ранее Курсор сообщал, что ОАЭ и Бахрейн предоставят вакцину Pfizer в качестве второй дозы тем, кто ранее получил вакцину Sinopharm. Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн сделали вакцину против коронавируса Pfizer/BioNTech дбоступной в качестве бустерной вакцины для тех, кто первоначально был иммунизирован вакциной, разработанной Китайской национальной фармацевтической группой Sinopharm.