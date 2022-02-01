Салман Зарка: Ожидается, что у 100-200 израильских детей разовьется PIMS

«Пока еще слишком рано сравнивать PIMS после мутации Омикрон и после мутации Дельта, но PIMS не возникает после вакцины», — заявил глава оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Глава оперативного штаба по борьбе с коронавирусом профессор Салман Зарка предупредил, что Израиль может ожидать волна случаев заболевания после коронавируса — PIMS (Педиатрический воспалительный мультисистемный синдром).

Об это пишет Arutz Sheva.

По словам Зарки, «с момента заражения до появления таких симптомов, как PIMS, проходит определенное время. К сожалению, мы начали замечать эти симптомы и в Израиле, и сейчас в стране насчитывается около десяти случаев заболевания — семь подтвержденных и еще три предполагаемых. Мы также видим глобальную картину: В США и Франции сообщают, что PIMS характеризуется мультисистемным повреждением после заражения вирусом»

«Пока еще слишком рано сравнивать синдром после Омикрона и после Дельты. Важно сказать родителям, что эти симптомы не появляются после вакцины. Чаще всего они возникают после легкого заболевания, которое иногда не было диагностировано, когда ребенок поступает в отделение неотложной помощи с температурой и респираторными проблемами.»

Широкое распространение мутации Омикрон вызвало опасения, что в ближайшие месяцы Израиль обнаружит вторичный ущерб, нанесенный коронавирусом, как в виде PIMS, так и «длинного ковида». Большинство детей, пострадавших от PIMS, были совершенно здоровы до заражения COVID-19 и не страдали никакими предшествующими заболеваниями.

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