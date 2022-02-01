Израильский противовирусный препарат от COVID-19 показывает впечатляющие результаты

В борьбе с COVID-19 новые противовирусные препараты, которые можно принимать перорально в виде таблеток, такие как Paxlovid от Pfizer или Molnipiravir от Merck, могут превратить смертельную пандемию в управляемое заболевание.

Теперь израильский стартап в области медицинской диагностики хочет создать свое лекарство от коронавируса и сильно в этом преуспел.

«Tollovir» (Толловир) от «Todos Medical» только что завершил двойное слепое рандомизированное плацебо-контролируемое клиническое исследование фазы 2, которое закрылось досрочно после того, как первоначальные данные показали положительную эффективность среди 31 госпитализированного пациента с COVID-19.

Результаты показали клиническое улучшение на 2,7 дня быстрее, чем в группе плацебо. Препарат тестировали на альфа-, бета- и дельта-вариантах COVID, но не на больных, инфицированных штаммом Омикрон.

В группе испытания Толловира не было смертей, связанных с COVID, по сравнению с 22% смертей, связанных с COVID, в группе плацебо. Одному пациенту, принимавшему Толловир, потребовалась искусственная вентиляция легких.

По крайней мере, один израильский медицинский центр, Шааре Цедек в Иерусалиме, в настоящее время разрешает использование Толловира на основе «рекомендательного использования».

Следующим шагом будет клиническое испытание третьей фазы для получения разрешений на использование в чрезвычайных ситуациях в США и Европе.

«Мы уже начали подготовку к производству толловира в промышленных масштабах, чтобы после получения соответствующего разрешения, мы могли доставлять партии лекарства в те страны, которые наиболее остро в нем нуждаются в чрезвычайных ситуациях», — сказал генеральный директор «Todos Medical» Джеральд Комиссионг.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что ученые назвали главные признаки «скрытого Омикрона».

В список основных отличительных черт «стелс-омикрона» попали высокая температура, непрерывный кашель, потеря либо изменение обоняния или вкуса. Но есть и более специфичные симптомы.

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