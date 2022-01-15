Симптомы Омикрона: когда нужно срочно обратиться в больницу

В США центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) назвал редкие симптомы штамма коронавируса Омикрон, при которых следует как можно быстрее обратиться в больницу. Отмечается, что это симптомы не возникают при других штаммах.

Как известно, основными симптомами обычного коронавируса являются высокая температура, постоянный кашель и потеря или изменение чувства вкуса или запаха.

Новый вариант Омикрон больше похож на обычную простуду, с симптомами, которые пациенты и врачи часто описывают как «легкие».

Однако CDC заявляет, что люди с Омикроном сообщают о широком спектре симптомов помимо трех основных. К ним относятся и признаки, которые говорят о серьезной угрозе жизни пациента и при которых нужно срочно обратиться за медицинской помощью.

Один из таких симптомов Омикрона проявляется на коже, губах и ногтях — нужно остерегаться бледной, серой или синей кожи в зависимости от оттенка нашей кожи. В CDC предупредили, что это может указывать на низкий уровень кислорода в крови.

Также к опасным признакам Омикрона относится затрудненное дыхание, постоянная боль или давление в груди, спутанность сознания и неспособность проснуться или бодрствовать.

Все эти признаки CDC охарактеризовал как «предупреждающие знаки», при которых нам следует немедленно обратиться за медицинской помощью.

Ранее Курсор сообщал, что медики рассказали, как повысить защиту от Омикрона в десятки раз.