СМИ: Минздрав будет рекомендовать израильтянам носить маски на фоне новой вспышки COVID-19

В правительстве, вероятнее всего, уже в ближайшее время порекомендуют гражданам из групп риска надевать маски в помещениях на фоне того, что в Израиле растет заболеваемость коронавирусом.

По сообщениям СМИ, Министерство здравоохранения будет рекомендовать пожилым израильтянам и другим людям, находящимся в группе риска, закрывать лицо в помещении, на фоне роста числа случаев заболевания коронавирусом.

По данным министерства, вчера был зарегистрирован 3731 новый случай заражения — самый высокий показатель с конца апреля, а за последнюю неделю было подтверждено на 17,7% больше случаев по сравнению с предыдущими семью днями.

Серьезная заболеваемость также возросла, 103 пациента в настоящее время госпитализированы в тяжелом состоянии, хотя количество новых смертельных случаев за последнюю неделю было меньше, чем за предыдущую.

Многие законодатели сдали положительные анализы на фоне недавнего роста заболеваемости, а министр общественной безопасности Омер Бар-Лев стал последним политиком, объявившим, что у него обнаружен COVID-19.

«Я заболел и буду продолжать работать из дома», — написал Бар-Лев в Твиттере.

«Курсор» передавал, что министр здравоохранения заразился коронавирусом. В израильскую политику вернулся коронавирус: заболел глава Минздрава и трое политиков из партий «Религиозный сионизм», Кахоль-Лаван и ШАС.

Также мы писали, что Минздрав поделился неожиданным данными о коронавирусе в Израиле. Коэффициент инфицирования R (число людей, которых успевает заразить один человек, подхвативший коронавирус, до того, как его изолировали), – остается больше единицы. Сегодня он 1,04.