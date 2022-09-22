Создана маска-предупредитель против коронавируса

Новая маска будет передавать информацию о полученной организмом инфекции на телефон в течение 10 минут.

Китайские ученые разработали высокотехнологичную маску для лица, которая может обнаруживать коронавирус, свиной и птичий грипп, а затем предупреждать владельца об инфекции через мобильное приложение всего за 10 минут.

Об этом пишет Мirror.

Исследователи уже протестировали изобретение в закрытой камере, распылив жидкость, содержащую вирусные белки, прямо на лицевое покрытие. Датчик среагировал всего на 0,3 микролитра препарата и смог обнаружить коронавирус, свиной грипп и птичий грипп.

Стоит подчеркнуть, что количество распыленной инфекции было 70-560 раз меньше, чем при одном чихании. Предыдущее исследование показало, что ношение лицевой маски может снизить риск распространения и заражения болезнью. Ученые хотели создать маску, которая может обнаруживать присутствие вируса в воздухе и предупреждать владельца. «Маска будет очень хорошо работать в помещениях с плохой вентиляцией, таких как лифты или закрытые пространства, где высок риск заражения», — сказал доктор Инь Фанг из Шанхайского университета Тунцзи, который возглавляет исследование.

Отмечается, что в будущем, при появлении нового респираторного вируса, ученые смогут легко обновить конструкцию датчика для обнаружения новых патогенов.

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