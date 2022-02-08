Срок годности израильских вакцин Pfizer продлен на две недели

Сообщается, что срок годности около 250 тысяч прививок продлен на две недели на фоне значительного снижения спроса на прививки.

Срок годности вакцин Pfizer, находящихся в настоящее время в Израиле, продлен на две недели, сообщил в воскресенье 12 канал.

Об этом пишет Arutz Sheva.

Согласно сообщению, медицинские клиники были уведомлены о продлении срока действия в четверг. Первоначально срок годности должен был истечь в ближайшую среду.

Продление касается неиспользованных 250 000 прививок, которые в противном случае были бы «выброшены в мусор», на фоне резкого снижения спроса на прививки в последние недели, говорится в репортаже.

Старшие должностные лица клиники здравоохранения сказали 12 каналу, что «министерство здравоохранения не делает достаточно, чтобы стимулировать вакцинацию. Мы сами стараемся в клиниках, но этого недостаточно. Больно видеть, что прививочные комплексы пустуют, никто не приходит».

Курсор ранее писал, что медики выяснили, дефицит какого витамина повышает тяжесть коронавируса. Ученые рассказали, как болеют люди с низким и оптимальным уровнем витамина D. Они также констатировали очевидную корреляцию между его дефицитным состоянием и смертностью. По словам медиков, это еще раз доказывает важность сбалансированного питания и получения полного спектра витаминов во время пандемии.

Кроме того, медики рассказали, кому грозит тяжелый Омикрон. Острая пневмония и тяжелое течение заболевания проявляется у пожилых пациентов, которые вакцинировались давно. Медики констатируют: госпитализированные пациенты становятся все старше, и у них развиваются тяжелые симптомы

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.