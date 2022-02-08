Срок годности израильских вакцин Pfizer продлен на две недели

14:38, Сегодня
Коронавирус, Новости Израиля, Zahav
Вакцина Pfizer фото
Вакцина Pfizer от COVID-19 Pfizer
Фото: Olivier Fitoussi/Flash90

Сообщается, что срок годности около 250 тысяч прививок продлен на две недели на фоне значительного снижения спроса на прививки.

Срок годности вакцин Pfizer, находящихся в настоящее время в Израиле, продлен на две недели, сообщил в воскресенье 12 канал.

Об этом пишет Arutz Sheva.

Согласно сообщению, медицинские клиники были уведомлены о продлении срока действия в четверг. Первоначально срок годности должен был истечь в ближайшую среду.

Продление касается неиспользованных 250 000 прививок, которые в противном случае были бы «выброшены в мусор», на фоне резкого снижения спроса на прививки в последние недели, говорится в репортаже.

Старшие должностные лица клиники здравоохранения сказали 12 каналу, что «министерство здравоохранения не делает достаточно, чтобы стимулировать вакцинацию. Мы сами стараемся в клиниках, но этого недостаточно. Больно видеть, что прививочные комплексы пустуют, никто не приходит».

Курсор ранее писал, что медики выяснили, дефицит какого витамина повышает тяжесть коронавируса. Ученые рассказали, как болеют люди с низким и оптимальным уровнем витамина D. Они также констатировали очевидную корреляцию между его дефицитным состоянием и смертностью. По словам медиков, это еще раз доказывает важность сбалансированного питания и получения полного спектра витаминов во время пандемии.

Кроме того, медики рассказали, кому грозит тяжелый Омикрон. Острая пневмония и тяжелое течение заболевания проявляется у пожилых пациентов, которые вакцинировались давно. Медики констатируют: госпитализированные пациенты становятся все старше, и у них развиваются тяжелые симптомы

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Автор материала:
Алекс Арнав
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