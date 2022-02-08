Срок годности израильских вакцин Pfizer продлен на две недели

Срок годности вакцин Pfizer, находящихся в настоящее время в Израиле, продлен на две недели, сообщил в воскресенье 12 канал.
Об этом пишет Arutz Sheva.
Согласно сообщению, медицинские клиники были уведомлены о продлении срока действия в четверг. Первоначально срок годности должен был истечь в ближайшую среду.
Продление касается неиспользованных 250 000 прививок, которые в противном случае были бы «выброшены в мусор», на фоне резкого снижения спроса на прививки в последние недели, говорится в репортаже.
Старшие должностные лица клиники здравоохранения сказали 12 каналу, что «министерство здравоохранения не делает достаточно, чтобы стимулировать вакцинацию. Мы сами стараемся в клиниках, но этого недостаточно. Больно видеть, что прививочные комплексы пустуют, никто не приходит».
Курсор ранее писал, что медики выяснили, дефицит какого витамина повышает тяжесть коронавируса. Ученые рассказали, как болеют люди с низким и оптимальным уровнем витамина D. Они также констатировали очевидную корреляцию между его дефицитным состоянием и смертностью. По словам медиков, это еще раз доказывает важность сбалансированного питания и получения полного спектра витаминов во время пандемии.
Кроме того, медики рассказали, кому грозит тяжелый Омикрон. Острая пневмония и тяжелое течение заболевания проявляется у пожилых пациентов, которые вакцинировались давно. Медики констатируют: госпитализированные пациенты становятся все старше, и у них развиваются тяжелые симптомы
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