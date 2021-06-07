США подтвердили намерение любой ценой выяснить происхождение COVID-19

В Белом доме уверены, что Китай как никто должен поддерживать это стремление, особенно, если они действительно не причастны к появлению смертоносного вируса.

Глава американского Госдепа Энтони Блинкен в очередной раз подтвердил, что Администрация Джо Байдена намерена добиться правды и выяснить источник происхождения коронавируса COVID-19. По его словам, миру важно знать, почему сейчас пандемия смогла захватить весь мир и что стало ее стартом.

Об этом Блинкен сказал в интервью порталу Axios.

Он выразил уверенность, что если мы узнает откуда пришел новый вирус, мир сможет предотвратить следующую пандемию или хотя бы смягчить ее удар.

При этом Блинкен отметил, что власти Китая до сих пор не предоставили всей необходимой информации, несмотря на то, что получить ответы также в его интересах.

Как сообщал Курсор, Штаты намерены поделиться вакцинами со странами Центральной Америки, Азии и Африки — туда только в рамках первого транша отправят почти 19 млн доз вакцин от коронавируса.