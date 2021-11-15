Стало известно, чем чревато смешивание вакцин при ревакцинации

Ученые изучают возможность «смешивания» вакцин, то есть использования в бустерной дозе другой вакцины, чем в предыдущих дозах.

Люди, получившие вакцину COVID-19 от компании Johnson & Johnson, могут получить наибольшую пользу от бустерной дозы другого типа РНК-вакцины, согласно предварительным результатам исследования, опубликованным в среду американскими учеными.

Об этом пишет DIP.

Исследование, финансируемое Национальным институтом здравоохранения США, изучает возможность «смешивания» вакцин, то есть использования в бустерной дозе другой вакцины, чем в предыдущих дозах.

В исследовании приняли участие 458 взрослых, которые были вакцинированы одним из трех препаратов (Pfizer, Moderna или Johnson & Johnson), лицензированных в США. Каждая группа была разделена на три новые группы для повторного получения одной из трех имеющихся вакцин в качестве бустерной дозы.

Затем исследователи проанализировали уровень антител через 15 дней после повторной инъекции. Они обнаружили, что у тех, кто был впервые привит вакциной Johnson & Johnson, уровень антител после повторной вакцинации той же вакциной был в 4 раза выше, в 35 раз выше при повторной вакцинации вакциной Pfizer и в 76 раз выше при повторной вакцинации вакциной Moderna.

Напротив, у впервые вакцинированных вакциной Moderna уровень антител всегда был выше, чем у впервые вакцинированных вакциной Pfizer или Johnson & Johnson, «независимо от бустерной вакцины».

Ранее Курсор писал, что гендиректор Moderna озвучил возможные сроки окончания пандемия COVID-19. Он отметил, что к середине следующего года вакцины будет достаточно, чтобы вакцинировать от Covid-19 всех людей на земле.

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