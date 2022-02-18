Стало известно, что будет, если одновременно заразиться Омикроном и Дельтой

Присутствие «Дельта»-штамма не исключает попадания в организм другого штамма вируса, поэтому течение болезни может быть осложненным, как и постковидные синдромы.

Эксперты выяснили, как человек перенесет попадание в организм сразу двух штаммов коронавируса. И, как оказалось, такой вариант возможен и очень опасен.

Об этом рассказал доктор медицинских наук, профессор, терапевт Юрий Серебрянский, передает sputnik.kg.

По словам медика, если с вирусом гриппа сходства нет, то генетически штаммы коронавируса весьма схожи. Присутствие «Дельта»-штамма не исключает попадания в организм другого штамма вируса, поэтому течение болезни может быть осложненным, как и постковидные синдромы.

При этом врач напомнил, что Омикрон протекает легче, но не стоит на это надеется, так как к нему могут присоединиться и другие штаммы коронавируса.

Он подчеркнул, что у получивших вакцину чаще всего заражение штаммом Омикрон протекает легче.

Ранее Курсор сообщал, что в Pfizer заговорили о ежегодной вакцинации от коронавируса.

Кроме того, мы писали, что канадские ученые описали, как вирус Омикрона проникает в организм человека.

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