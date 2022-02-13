Медики узнали, почему с возрастом ухудшается память

Медики из нескольких университетов США и Канады выяснили, что знания, полученные на протяжении всей жизни «загромождают» воспоминания пожилых людей.

Ученые из Гарвардского, Колумбийского университетов, а также из Университета Торонто заявили, что человек за долгое время своей жизни накапливает очень большое количество знаний, которые занимают все больше места в мозгу. В результате так называемая «навигация» по воспоминаниям становится сложнее.

Ученые пишут, что часто пожилые люди путаются в воспоминаниях, так как мозгу становится тяжелее обнаружить необходимое воспоминание.

С другой стороны, богатый жизненный опыт хоть и может негативно влиять на память, у него есть и положительные свойства. Ученые зафиксировали, что пожилые люди лучше проявляют себя в творческих задачах.

«Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что пожилые люди демонстрируют сохранившуюся, а иногда и улучшенную креативность в зависимости от богатства памяти», — рассказали ученые.

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