Стало известно, у кого постковидный синдром может затянуться

К более длительному течению постковидного синдрома склонны те, кто потерял обоняние из-за коронавируса.

Потерявшие обоняние из-за коронавируса склонны к более длительному течению постковидного синдрома. Об этом рассказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова, сообщает URA.RU.

По словам специалиста, обоняние находится на входе в нервную систему. Она отметила, что в случае с новым Омикрон-штаммом вирус быстрее переходит из носоглотки в нижние районы. При этом данных о постковидном синдроме у заболевших этим вариантом пока нет.

«И тем не менее для других вариантов вируса показано, что люди, у которых потеряно обоняние, более склонны к длинному ковидному хвосту. Поэтому отсутствие аносмии при «омикроне» вселяет надежду, что постковидного синдрома будет либо меньше, либо он будет выглядеть как-то по-другому», — сказала Баранова.

Также биолог рассказала, что сейчас на потерю обоняния жалуются все меньше людей. Однако с первых дней присутствует сильная усталость, состояние разбитости. По мнению Барановой, ее тревожит это явление, так как метаболическое истощение тяжело переносится пациентами с подорванными ресурсами.

Ранее Курсор сообщал, что медики рассказали, как повысить защиту от Омикрона в десятки раз.

Кроме того, мы писали, что у больных штаммом Омикрон обнаружили необычный симптом.

Еще напомним, что стало известно, насколько эффективна вакцина Johnson & Johnson.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.