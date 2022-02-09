У королевы Дании обнаружили коронавирус

Королева Дании Маргрете отменила запланированный зимний отпуск из-за заражения коронавирусом и сейчас находится на изоляции в одном из крыльев дворца.

Королева Дании Маргрете дала положительный результат на коронавирус, но проявляет лишь легкие симптомы, говорится в заявлении королевского двора в среду.

Об этом пишет Reuters.

81-летняя королева, которая сидит на троне уже 50 лет, отменила запланированный зимний отпуск в Норвегии, который должен был начаться в среду, и сейчас изолирована в одном из крыльев дворца Амалиенборг в центре Копенгагена, говорится в сообщении королевского двора.

Курсор ранее писал, что медики выяснили, дефицит какого витамина повышает тяжесть коронавируса. Ученые рассказали, как болеют люди с низким и оптимальным уровнем витамина D. Они также констатировали очевидную корреляцию между его дефицитным состоянием и смертностью. По словам медиков, это еще раз доказывает важность сбалансированного питания и получения полного спектра витаминов во время пандемии.

Кроме того, медики рассказали, кому грозит тяжелый Омикрон. Острая пневмония и тяжелое течение заболевания проявляется у пожилых пациентов, которые вакцинировались давно. Медики констатируют: госпитализированные пациенты становятся все старше, и у них развиваются тяжелые симптомы

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