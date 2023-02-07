У нового варианта Covid обнаружили тревожную мутацию, «превосходящую» вакцины

Ученые считают, что последний вариант Covid, вызвавший беспокойство у чиновников здравоохранения, превосходит существующие вакцины, потому что он распространяется в США, Великобритании и Китае.

Об этом сообщает Mirror.

По мнению экспертов, новый вариант Covid, вероятно, появится еще в ряде стран. Новый подвариант Омикрона назвали «Ортрус» в честь двуглавой собаки из греческой мифологии.

Orthrus, известный с научной точки зрения как CH 1.1, имеет мутацию, обнаруженную в штамме Delta Covid, что может помочь ему победить вакцины. Мутацию, которая увеличивает способность вируса побеждать вакцины, не обнаружили в Омикроне.

Новый вариант зафиксировали в 66 странах, включая США, Таиланд, Индию, Китай и Австралию, а также в Великобритании. Согласно отчетам Великобритании, на двоих — Kraken и Orthrus — приходится 40% всех случаев Covid в Великобритании, по данным Агентства по безопасности здравоохранения Великобритании.

По словам исследователей из Университета штата Огайо, способность Ортруса избегать иммунитета является «экстраординарной».

Ранее «Курсор» сообщал, что во Всемирной организации здравоохранения назвали малоизвестные симптомы нового штамма COVID – подвида Омикрона XBB.1.5, быстро распространяющегося в мире. Его считают самым заразным штаммом, но пока что нет оснований считать, что он более опасен.

По словам главы лаборатории иммунотерапии в Университете Бар-Илан и профессора Сирила Коэна, этот штамм в основном ориентирован на США, но не за горами ситуация, когда он окажется во многих других странах.

«С одной стороны, мы не видим более серьезных симптомов, к счастью. С другой стороны, есть много симптомов, которые беспокоят людей — некоторые из них менее знакомы и на них следует обратить внимание», – рассказали эксперты.

ВОЗ назвала новые симптомы, среди которых тошнота и боли в спине, а также фиксируют головную боль, диарею, лихорадку, озноб, усталость, потерю вкуса и обоняния.