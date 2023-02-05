ВОЗ назвала малоизвестные симптомы нового штамма COVID

Новый подвид Омикрон XBB.1.5, который сейчас распространяется в мире и уже стал серьезной проблемой в США, назван самым заразным штаммом, хотя пока нет никаких доказательств, что он более опасен.

Должностные лица Всемирной организации здравоохранения заявили о своих опасениях.

Профессор Сирил Коэн, глава лаборатории иммунотерапии в Университете Бар-Илан, подтверждает, что это очень заразный вариант, который распространяется со значительной скоростью. Сейчас этот штамм в основном ориентирован на США, но, вероятно, что вскоре мы увидим его распространение по всему миру.

ВОЗ обращает внимание, что характер заболевания, вызванного этим вариантом, отличается от того, что мы знали до прошлого года. «С одной стороны, мы не видим более серьезных симптомов, к счастью. С другой стороны, есть много симптомов, которые беспокоят людей — некоторые из них менее знакомы и на них следует обратить внимание».

Список новых симптомов, опубликованных ВОЗ: тошнота и боли в спине.

Также наблюдаются и известные ранее симптомы: головные боли, диарея, лихорадка, озноб, усталость, а также потеря вкуса и обоняния.

Ранее Курсор писал, что ВОЗ требует больше данных о Covid-19 из Китая.

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