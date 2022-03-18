Ученые: COVID-19 может стать причиной появления диабета

Американские ученые считают, что длительное течение коронавируса может вызвать сахарные диабет, однако физические упражнения могут воспрепятствовать этому.

Признанного медицинского лечения длительной коронавирусной инфекции не существует. А из-за нее у человека может развиться депрессия и даже диабет I типа. Физические упражнения могут предотвратить этот порочный круг, считают ученые из Пеннингтонского центра биомедицинских исследований (США).

При длительном COVID-19 уровень глюкозы в крови повышается настолько, что у некоторых пациентов возникает риск развития диабетического кетоацидоза. Это потенциально опасное для жизни состояние характерно для пациентов с диабетом I типа, — говорит один из авторов исследования, доктор Кандида Ребелло.

Также, по словам специалистов, затяжное течение коронавируса может вызвать сочетание других симптомов, таких как боль и усталость. Они могут продолжаться в течение нескольких месяцев после того, как человек оправился от первоначальной инфекции. Простые физические упражнения предотвращают это опасное заболевание.

«Курсор» писал ранее, что минздрав заявил, что у двух пассажиров в аэропорту Бен-Гурион обнаружен новый штамм коронавируса. В министерстве уточнили, что в обоих случаях пассажиры страдали лишь легкими симптомами лихорадки, головной и мышечной болью и в специальной медицинской помощи не нуждались.