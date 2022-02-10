Ученые изобрели новую форму вакцины от COVID-19 в виде назального спрея

Согласно предполагаемой стратегии вакцинации, в которой используется инъекция мРНК-коронавирусной вакцины и специальный назальный спрей, такой подход создает дополнительную иммунную защиту в дыхательных путях.

Новая вакцина против коронавируса дополнительно защищает нос и дыхательные пути от заражения вирусом COVID-19.

Об этом сообщает научно популярное издание «SciTechDaily».

Вакцина, изготовленная из шиповидного белка коронавируса, является частью комплексного подхода по защите людей от инфекции.

Стратегия, получившая название «Prime and Spike», основана на инъекции мРНК-коронавирусной вакцины, которая побуждает иммунную систему распознавать вирус SARS-CoV-2, а также использовании назального спрея, укрепляющего защитные силы слизистой оболочки.

«Интраназальный бустер вызывает действительно хороший иммунный ответ в носу и легких. Это умная стратегия, и я надеюсь, что однажды она будет применена на практике»,— говорит Жакко Бун, вирусолог из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что ученые назвали растение, способное помочь в борьбе с коронавирусом.

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