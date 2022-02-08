Ученые рассказали, сколько времени может держаться иммунитет после выздоровления от COVID-19

В ходе работы исследователи измерили уровни антител в крови 816 непривитых взрослых американцев. Исследователи обнаружили антитела у 99% тех, кто сказал, что у них положительный результат теста на COVID-19.

Ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, а также их коллеги из Университета Джона Хопкинса в Балтиморе заявили, что антитела к коронавирусу могут держаться в организме до 20 месяцев после выздоровления.

Об этом сообщает журнал Medical X press.

Как рассказал доктор Отто Янг, уровень антител на самом деле мало что говорит о реальном иммунитете против коронавируса. Дело в том, что не совсем понятно, какое именно количество антител необходимо для полноценной защиты.

Он заявил, что люди все равно могут заразиться COVID-19 повторно. Особенно это касается непривитых людей на фоне распространения штамма Омикрон.

По словам ученых, необходимо включать антитела естественного иммунитета в контекст оценки общего иммунитета, а не заниматься лишь проверкой вакцинации у пациента.

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