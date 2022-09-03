Ученые назвали еще одно заболевание, которое может вызвать COVID-19

В ходе исследования выяснилось, что даже после легкого течения COVID-19 у пациентов в последствии могут появиться симптомы еще одного заболевания.

Коронавирусная инфекция может спровоцировать серьезные осложнения. В ходе недавнего исследования стало известно, что пациенты, переболевшие COVID-19, страдают синдромом хронической усталости.

Об этом сообщает издание Medicalxpress.

Специалисты сети клиник «Шарите» обследовали 42 пациентов, которые обратились в медицинский центр с симптомами сильной усталости и нарушением повседневного функционирования спустя полгода после заражения коронавирусом.

Участники исследования жаловались на то, что не могут выполнять легкую работу более 2-4 часов, а некоторые даже были не в состоянии позаботиться о себе. Трое из участников нуждались в госпитализации во время течения коронавируса, но ни один из них не нуждался в кислороде. 32 человека переболели легкой формой заболевания, у них не было пневмонии, но была лихорадка, кашель и боли в мышцах.

После ученые сравнили результаты с исследованием 19 пациентов соответствующего возраста и пола, у которых был синдром хронической усталости после аналогичного периода болезни из-за инфекции, не связанной с COVID-19.

Результаты показали, что половина пациентов, переболевших коронавирусом, соответствовала диагностическим критериям СХУ. А другая половина имела похожие симптомы, но их недомогание после физической нагрузки было легче и длилось всего несколько часов.

Ученые говорят, что их открытие поможет разработать конкретные методы лечения постковидного синдрома и синдрома хронической усталости.

«Курсор» писал ранее, какая пищевая добавка повышает риск COVID-19.