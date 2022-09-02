Популярная среди женщин пищевая добавка повышает риск COVID-19

Люди, принимавшие фолиевую кислоту, имели в 1,5 раза больше шансов заболеть COVID-19 и в 2,6 раза выше риска смерти по сравнению с контрольной группой.
Фолиевая кислота помогает организму вырабатывать здоровые эритроциты. Это искусственная версия витамина B9 очень популярна среди женщин — ее принимают для поддержания красоты кожи и волос, во время беременности и в период сильных стрессов. Ее также назначают при лечении ряда болезней. Однако, как оказалось, эта добавка повышает риски заражения ковидом.
Об этом пишет 24tv.
Фолиевая кислота также назначается, чтобы помочь компенсировать некоторые побочные эффекты для пациентов, принимающих метотрексат.
Его используют для лечения некоторых видов рака и аутоиммунных заболеваний. Препарат является антифолатом, то есть он не дает усваиваться фолиевой кислоте, которая нужна раковым клеткам.
Чтобы выяснить, связана ли фолиевая кислота с повышенным риском заболевания COVID-19, а метотрексат – с пониженным риском, исследователи изучили данные о назначении фолиевой кислоты и метотрексата с 2019 по 2021 год у 380 380 участников UK Bio.
Они обнаружили 26 033 человека сCOVID-19, из которых 820 умерли от COVID-19. У людей, получавших метотрексат, диагностировали COVID-19 с такой же частотой, как и в общей исследуемой популяции.
Однако у людей, назначавших фолиевую кислоту, чаще диагностировали инфекции COVID-19 (5,99%) и они имели гораздо более высокий уровень смертности от COVID-19 (15,97%), чем в контрольной группе, отметили ученые.
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Автор материала:
Тали Малкина