Популярная среди женщин пищевая добавка повышает риск COVID-19

Его используют для лечения некоторых видов рака и аутоиммунных заболеваний. Препарат является антифолатом, то есть он не дает усваиваться фолиевой кислоте, которая нужна раковым клеткам. Фолиевая кислота также назначается, чтобы помочь компенсировать некоторые побочные эффекты для пациентов, принимающих метотрексат.

Чтобы выяснить, связана ли фолиевая кислота с повышенным риском заболевания COVID-19, а метотрексат – с пониженным риском, исследователи изучили данные о назначении фолиевой кислоты и метотрексата с 2019 по 2021 год у 380 380 участников UK Bio.

Они обнаружили 26 033 человека сCOVID-19, из которых 820 умерли от COVID-19. У людей, получавших метотрексат, диагностировали COVID-19 с такой же частотой, как и в общей исследуемой популяции.

Однако у людей, назначавших фолиевую кислоту, чаще диагностировали инфекции COVID-19 (5,99%) и они имели гораздо более высокий уровень смертности от COVID-19 (15,97%), чем в контрольной группе, отметили ученые.

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