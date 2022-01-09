Ученые обнаружили связь между алкоголем и риском заразиться COVID-19

В исследовании приняли участие 90 добровольцев в возрасте от 55 до 103 лет.

Ученые из Университета Питтсбурга (США) обнаружили неожиданную взаимосвязь между иммунитетом от коронавируса и употреблением крепкого алкоголя.

Результаты исследования опубликованы на сайте препринтов medRxiv.org и пока не прошли экспертную оценку. Препринты – предварительные отчеты, на которые нельзя полагаться в качестве руководства для клинической практики или самостоятельного лечения.

Американские исследователи изучали факторы, которые могли быть связаны с частотой инфицирования COVID-19 среди пожилых людей. В список вошли прошлые и нынешние проблемы с психикой, наличие соматических заболеваний, а также употребление алкоголя и наркотиков.

В исследовании приняли участие 90 добровольцев в возрасте от 55 до 103 лет.

«Лица, подвергшиеся воздействию COVID-19, но имевшие отрицательный результат теста, как правило, употребляли больше спиртных напитков, чем пациенты с подтвержденной коронавирусной инфекцией: в среднем около одного напитка в день. Потребление пива и вина не было статистически значимым», — отмечают ученые.

В то же время они подчеркнули, что злоупотребление спиртными напитками не увеличивает риск заразиться коронавирусом.

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