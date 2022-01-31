Ученые определили дату появления штамма Омикрон

По мнению ученых, Омикрон отделился от предыдущих версий вируса в результате адаптивной эволюции, когда мутации передаются последующим поколениям посредством естественного отбора.

Ученые из Университета Пенсильвании провели исследование, в ходе которого установили, что штамм коронавируса Омикрон появился в октябре 2021 года, а также выявили его характеристики.

Исследование было опубликовано в журнале Medical Xpress.

По словам Мацея Бони, доцента биологии Пенсильванского университета и руководителя анализа рекомбинации, SARS-CoV-2 произвел три основных варианта — «Альфа», «Дельта» и «Омикрон» — примерно за 16 месяцев.

Это, отмечает ученый, удивительно, поскольку другие вирусы не совершают таких многократных больших эволюционных скачков. «Омикрон» также необычен тем, что он совершил еще больший скачок в эволюции белка-шипа.

Исследователи проанализировали все 686 последовательностей нового штамма коронавируса, доступных до 7 декабря 2021 года, и обнаружили, что «Омикрон» относится к линии B.1.1, к которой принадлежит вариант «Альфа».

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