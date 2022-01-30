Кабинет министров проголосовал за продление «зеленого пропуска» на неделю

Министр финансов Авигдор Либерман, который был ярым противником продления «зеленого пропуска», проголосовал за продление, но пообещал, что откажется продлить его «еще на одну секунду» после 6 февраля.

Кабинет министров одобрил продление срока действия сертификата «Green Pass» на неделю, поскольку Министерство здравоохранения просит дополнительное время для изучения данных, прежде чем принять решение о полной отмене сертификата.

Об этом пишет Times Of Israel.

Срок действия программы Green Pass, которая ограничивает вход в определенные места и на определенные мероприятия для тех, у кого есть подтверждение иммунизации или отрицательные анализы, должен был истечь во вторник. Министерство здравоохранения попросило предоставить дополнительное время для оценки данных о том, насколько люди устойчивы к заражению вирусом Омикрон после вакцинации или выздоровления от вируса.

Требование к сотрудникам образовательных учреждений предъявлять «зеленый пропуск» продлевается до 27 февраля, а те же правила для объектов здравоохранения и социального обеспечения продлеваются до 1 марта.

Министр юстиции Гидеон Саар проголосовал против продления срока действия пропуска даже на неделю, заявляя, что для этого больше нет оснований.

«Министр здравоохранения говорит, что «зеленый пропуск», скорее всего, будет отменен, что означает явное признание его неэффективности», — говорит Саар.

Министр здравоохранения Ницан Горовиц говорит, что «зеленый пропуск» в конечном итоге должен быть отменен, но отмечает, что по-прежнему существует разница в уровне заболеваемости между вакцинированными и невакцинированными».

В начале встречи премьер-министр Нафтали Беннет сказал, что есть признаки того, что волна Omicron COVID идет на спад, но объявлять о победе еще рано.

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