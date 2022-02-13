Ученые оценили риск госпитализации при заражении штаммом Омикрон

Результаты исследования показали, что пациенты, инфицированные штаммом Омикрон, в среднем оставались в больнице меньше времени, чем пациенты, инфицированные другими штаммами коронавируса.

Риск госпитализации для людей, инфицированных штаммом Омикрон, на 75% ниже, чем для других вариантов коронавируса. К такому выводу пришли португальские ученые.

Группа исследователей из Института здравоохранения имени Рикардо Хорхе изучила статистику коронавирусных инфекций и пришла к выводу, что на 100 госпитализированных пациентов с штаммом «Дельта» приходится только 25 с вариантом «Омикрон».

Результаты исследования также показали, что пациенты, инфицированные штаммом Omicron, в среднем оставались в больнице меньше времени, чем пациенты, инфицированные другими штаммами коронавируса. Исследователи также подтвердили, что риск умереть от вируса Омикрон был гораздо ниже по сравнению с другими штаммами.

Исследование проводилось на основании информации о заболевших в декабре 2021 года жителях Португалии.

Курсор ранее писал, что медики выяснили, дефицит какого витамина повышает тяжесть коронавируса. Ученые рассказали, как болеют люди с низким и оптимальным уровнем витамина D. Они также констатировали очевидную корреляцию между его дефицитным состоянием и смертностью. По словам медиков, это еще раз доказывает важность сбалансированного питания и получения полного спектра витаминов во время пандемии.

Кроме того, медики рассказали, кому грозит тяжелый Омикрон. Острая пневмония и тяжелое течение заболевания проявляется у пожилых пациентов, которые вакцинировались давно. Медики констатируют: госпитализированные пациенты становятся все старше, и у них развиваются тяжелые симптомы.

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