Ученые рассказали о способах снизить шанс заражения коронавирусом

Стали известны новые методы значительного снижения инфекционности коронавируса. Об этом сообщили ученые из Бристольского университета.

Выяснилось, что COVID теряет 90% своей способности заражать в течение 20 минут после попадания в воздух. Большая часть потерь происходит в течение первых пяти минут.

Однако ношение и дистанционирование, вероятно, являются наиболее эффективными способомами предотвращения заражения. Вентиляция полезна, но, похоже, менее эффективна.

«Люди концентрируются на плохо проветриваемых помещениях и думают о воздушно-капельной передаче через метры или через комнату. Я не говорю, что этого не произойдет, но самый большой риск заражения основан на других факторах», — сказал профессор Джонатан Рид.

Курсор ранее писал, что эксперты допускают, что обнаружение варианта Дельтакрон связано с ошибкой лаборатории. В понедельник эксперты заявили, что предполагаемая гибридная мутация коронавируса, получившая название «Дельтакрон», которая, как сообщается, обнаружена в кипрской лаборатории, скорее всего, является результатом лабораторной ошибки, а не новым тревожным вариантом.

Кроме того, Pfizer и Moderna готовят вакцину против Омикрона. Бурла говорит, что вакцина также будет нацелена на другие штаммы, циркулирующие в настоящее время. Бурла не знает, есть ли потребность в четвертом бустере, но Pfizer все равно подготовит дозы для стран, которые хотят, чтобы он был готов. Он говорит, что Pfizer проведет эксперименты, чтобы определить, нужна ли еще одна доза.

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