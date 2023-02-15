Ученые установили, как алкоголь влияет на риск заболевания коронавирусом

Из-за хронического употребления алкогольных напитков иммунная система человека разрушается. В результате возрастает риск заражения острым респираторным дистресс-синдромом после заражения коронавирусом. Такие выводы сделали ученые по результатам исследования.

Об этом сообщает «Express«.

Для исследования ученые использовали модель грызунов, чтобы изучить влияния длительного воздействия алкоголя на ферменты, участвующие в заражении Covid.

«Чрезмерное употребление алкоголя может увеличить риск заражения Covid-19, создавая в организме условия, способствующие заражению», — подчеркнули немецкие специалисты.

Как выяснилось, хроническое употребление алкоголя увеличивает уровень фермента ACE2 в легких, который коронавирус использует для прикрепления к клеткам и проникновения в них.

Так, фармаколог Марион Фриске из Центрального института психического здоровья в Мангейме и ее коллеги проанализировали влияние на три фермента, обычно вовлеченные в инфекцию SARS-CoV-2. Результаты показали, что после хронического воздействия алкоголя уровень ACE2 в легких крыс увеличился. По мнению ученых, это может привести к увеличению вероятности проникновения вируса SARS-CoV-2 и заражения клеток легких.

Данные выводы свидетельствуют о том, что что люди с расстройствами, связанными с употреблением алкоголя, имеют более худшие показатели здоровья при Covid и более тяжелые инфекции. Также во время экспериментов после периода воздержания от воздействия алкоголя у крыс наблюдалась повышенная противовоспалительная реакция. Предполагается, что прекращение чрезмерного употребления алкоголя может иметь защитный эффект.

Читайте также: Ученые обнаружили молекулы, которые воздействуют на шиповидные белки COVID